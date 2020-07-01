مصر.. تخفيف حكم سجن ضابط شرطة قتل ناشطة سياسية

إسطنبول / الخليج 365

خففت محكمة مصرية، الأربعاء، عقوبة ضابط شرطة أدين بقتل ناشطة سياسية في البلاد.

وقالت صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، إن "محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) قضت بقبول طعن الملازم أول ياسين صلاح، المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ".

وقضت المحكمة، في حكم نهائي غير قابل للطعن، بـ"تخفيف معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات، واستبدالها بعقوبة السجن 7 سنوات"، وفق المصدر ذاته.

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وهذا هو ثاني تخفيف للعقوبة بحق الضابط.

ففي يونيو/ حزيران 2015، قضت محكمة في حكم أولي آنذاك، بالسجن 15 عاما على ضابط الشرطة المتهم بقتل الصباغ، قبل أن تخفف الحكم إلى 10 سنوات في يونيو 2017.

وقتلت الصباغ، يوم 24 يناير/ كانون الثاني 2015، خلال تفريق قوات الأمن مسيرة معارضة للسلطات في ميدان طلعت حرب (وسط القاهرة)، قرب ميدان التحرير، حمل المشاركون فيها أكاليل الزهور.

وفي 16 مارس/ آذار 2015، أحالت النيابة العامة، ضابط شرطة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتلها، في واقعة أثارت آنذاك سلسلة انتقادات وإدانات محلية ودولية.

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