إغلاق محافظتي نابلس والخليل لمواجهة تفشي "كورونا"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

أغلقت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، محافظتي نابلس والخليل، بالضفة الغربية، في محاولة منها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن إبراهيم رمضان، محافظ نابلس (شمال)، في مؤتمر صحفي، أن الإغلاق سيستمر لمدة 5 أيام.

وأوضح أن القرار جاء إثر ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، ومن أجل حصر المخالطين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

Advertisements

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن جبرين البكري، محافظ الخليل (جنوب)، إغلاق المحافظة خمسة أيام لذات السبب.

وكان كامل حميد، محافظ بيت لحم، قد أعلن يوم الإثنين الماضي، عن إغلاق المحافظة وعزلها عن بقية محافظات الضفة، ومنع الدخول أو الخروج منها وإليها، في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء، في بيان وصل وكالة الخليج 365، عن تسجيل 280 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3045، بينها 11 وفيات، و634 حالة تعاف.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.