شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يعلن صدور «نتائج الأهلية» للدورة الـ32 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن برنامج “حساب المواطن”، اليوم الأربعاء، عن صدور “نتائج الأهلية” للدورة 32 (شهر يوليو 2020). وقال البرنامج عبر حسابه في “تويتر”: صدرت نتائج الأهلية للدورة 32 (شهر يوليو 2020) وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ca.gov.sa وكانت الدفعة السابقة الـ 31 للبرنامج قد بلغت 1.7 مليار ريال لـ 12 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يونيو الماضي.

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