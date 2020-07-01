ما علاقة «داعش» بمصادرة أكبر كمية من «الأمفيتامين» في العالم؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشرطة الإيطالية، الأربعاء، أنها صادرت كمية قياسية من الأمفيتامين، تبلغ 14 طناً، جاءت على شكل 84 مليون حبة كبتاجون، أنتجها تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا.

وأوضحت الشرطة في بيان، أن هذه العملية تمت في مرفأ ساليرنو، في جنوب نابولي، وقيمة المضبوطات تبلغ مليار يورو في السوق، متحدثة عن أكبر عملية مصادرة أمفيتامين على المستوى العالمي، وبحسب التحقيق الذي تشرف عليه نيابة نابولي، كانت المخدرات موجودة في ثلاث حاويات مشبوهة تتضمن لفائف أوراق مُعدة للاستخدام الصناعي، والآلات.

وهذه اللفائف المؤلفة من طبقات عدة يبلغ ارتفاعها نحو مترين، وقطرها 1.40 متر (مصنعة على الأرجح في ألمانيا)، أتاحت إخفاء نحو 350 كيلوجرام، من الحبوب في كل منها، بعدما وضعت في الطبقات الداخلية من دون أن ترصدها أجهزة الكشف.

وأوضح المحققون أن الحبوب كان عليها ختم «كبتاجون»، وهو دواء مصنف ضمن خانة المخدرات، وغالباً ما يستخدم من قبل مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي خلال القتال، وأضاف بيان الشرطة: نعلم أن تنظيم «داعش» يمول أنشطته الإرهابية الخاصة، خصوصاً الاتجار بالمخدرات التي تصنع في سوريا، وبات لهذا السبب أكبر منتج عالمي للأمفيتامينات في السنوات الماضية.