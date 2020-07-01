الاتحاد الآسيوي يبرز إنجازات بينتو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اهتماماً كبيراً بتعاقد اتحاد الإمارات لكرة القدم مع المدرب الكولومبي خورخي بينتو لقيادة المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، وأعد الموقع الرسمي للاتحاد القاري تقريراً عن المدرب وإنجازاته، وتحدث عن أهم الأولويات في عمله مع الكرة الإماراتية بالمرحلة المقبلة، والتي تتمثل في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات أمم آسيا 2023.

وأكد الموقع أن بينتو البالغ من العمر 67 عاماً، سيقود «الأبيض» الإماراتي لمدة عامين بديلاً للصربي يوفان يوفانوفيتش، وأن الآمال تتعلق به مع الفريق لتجاوز التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة السابعة التي يحتل فيها منتخبنا المركز الرابع برصيد 6 نقاط حصيلة فوزين وخسارتين، وأن فرصة المنتخب ما زالت قوية خصوصاً أن الفريق ما زال أمامه 4 مباريات منها 3 على ملعبه، حيث يستضيف «الأبيض» منتخب ماليزيا 8 أكتوبر المقبل، فيما سيحل ضيفاً على إندونيسيا في 13 من الشهر نفسه، على أن يعود لملعبه لاستضافة كل من تايلاند وفيتنام يومي 12 و 17 نوفمبر من العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن آخر محطات خورخي بينتو التدريبية كانت مع نادي مليونيريس الكولومبي حتى نوفمبر من 2019، وأنه سبق له أن أشرف على منتخبات كوستاريكا (2004-2005 و2011 -2014) وكولومبيا (2007- 2008) وهندوراس خلال الفترة من 2014 إلى 2017.

ولفت إلى أن أبرز إنجازات «بينتو» تتمثل في قيادته لمنتخب كوستاريكا إلى ربع نهائي كأس العالم 2014 للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يودع المونديال بركلات الجزاء الترجيحية أمام منتخب هولندا.