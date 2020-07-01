شكرا لقرائتكم خبر عن الزوراء يستعيد الزهرة وميداني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
تعاقد نادي الزوراء الرياضي العراقي مع ثلاثة لاعبين جدد لتمثيل فريقه الكروي الأول في منافسات الموسم المقبل الذي من المؤمل أن ينطلق هذا الشهر.
حيث تمكنت إدارة الزوراء من استعادة قائد فريقها السابق علاء الزهرة من فريق الشرطة ، كما نجحت الإدارة في استعادة المحترف السوري زاهر ميداني من فريق القوة الجوية.
وفي ذات السياق تعاقدت الإدارة مع حارس مرمى فريق الطلبة السابق علي ياسين. كما جددت الإدارة تعاقدها مع لاعبي فريقها في الموسم الماضي نجم شوان ومصطفى محمود وعلي رحيم.
يذكر أن فريق الزوراء جدد تعاقده مع مدربه في الموسم الماضي باسم قاسم.
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