محمد صلاح: اكتملت سعادتي باللقبين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول في مقابلة مع موقع بطل الدوري الممتاز، فوزه باللقب بأنه «لا يصدق». وأضاف صاحب الـ21 هدفاً حتى الآن هذا الموسم: «لا توجد كلمات تصف شعوري، عندما جئت لإنجلترا قلت إنني أريد الفوز بلقب الدوري، كان ذلك أول هدف لي ثم قلت إنني أريد الفوز بلقب أوروبا وبلقب الدوري الإنجليزي، فقال لي البعض: «هلا اخترت واحداً منهما؟ لكنني الآن أستطيع القول بفخر إنني أختار اللقبين. لقب البرمييرليج بالنسبة لمدينة ليفربول إنجاز مميز، لأن الجميع مهووس بالدوري ومجنون بالفريق ولولا دعم مشجعي ليفربول في المدينة والعالم لما استطعنا تحقيقه».

وأصبح صلاح أول لاعب في ليفربول، يسجل 20 هدفاً على الأقل في 3 مواسم منذ روبي فاولر في التسعينات، ويبلغ عدد أهدافه مع الحمر 92 هدفاً في 145 مباراة ويعلق: «من الرائع تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق للفوز بالمباريات لذا أشعر بالسعادة هنا، ألعب بشكل جيد وكل شيء يسير على ما يرام مع الفريق ونحصد الألقاب»، وختم موجهاً حديثه للمدينة: «ليفربول هذا اللقب لك».