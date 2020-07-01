شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير السماوة تنعى محمد علوش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

نعت الهيئة الإدارية وجمهور نادي السماوة الرياضي العراقي، مدرب فريقها الكروي الأول الأسبق المصري محمد علوش الذي وافته المنية بفيروس «كورونا» قبل أيام بين أهله في مصر.

وذكرت الإدارة في بيان، أنها «تلقت بأسف كبير وحزن شديد نبأ وفاة مدرب فريقها الكروي، وأشادت الإدارة، بالدور الكبير الذي لعبه الراحل مع فريق السماوة خلال السنوات الماضية».

يذكر أن علوش ارتبط بعلاقة وثيقة جداً مع أهل محافظة السماوة خلال السنوات التي أشرف فيها على تدريب فريق المحافظة في منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

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