4000 شركة جديدة في الإمارات خلال يونيو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

ارتفع عدد الشركات ومؤسسات الأعمال المسجلة في الإمارات إلى حوالي 653 ألف شركة مع نهاية شهر يونيو/حزيران 2020 بنمو طفيف 0.6% عن عدد الشركات المسجلة بنهاية مايو/ أيار الفائت، وتمثل زيادة بمقدار 4000 شركة في شهر واحد فقط، وهو مؤشر قوي على نشاط وممارسة بيئة الأعمال في دولة الإمارات رغم الظروف التي يمر بها العالم بسبب تفشي جائحة «كوفيد- 19».

وبحسب بيانات السجل الاقتصادي الوطني الذي تصدره وزارة الاقتصاد؛ فقد استأثرت المؤسسات الفردية بحصة 42% وبعدد 274 ألف شركة من إجمالي عدد الشركات المرخصة حتى نهاية النصف الأول 2020، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بحصة 40% بواقع 260 ألف شركة، وفروع الشركات المحلية 2% بواقع 13 ألف شركة وشركات الشخص الواحد 2% بواقع 12 ألف شركة، وشركات التوصية البسيطة 0.5% بواقع 3031 شركة، والجمعيات التعاونية بواقع 116، الأعمال المهنية بواقع 2387 شركة، شركات التضامن 1070 شركة، شركات المساهمة العامة 206 شركات، الشركات المساهمة الخاصة بواقع 841 شركة، فروع لشركات خليجية بواقع 828 شركة، فروع شركات من إمارة أخرى بواقع 2848 شركة، وفروع منشآت أجنبية بواقع 2267 شركة، ومؤسسات المناطق الحرة بواقع 125 مؤسسة.

وجاءت إمارة دبي أكثر الإمارات جاذبية لتأسيس شركات ومؤسسات جديدة حتى نهاية النصف الأول الماضي وبحصة 43% من إجمالي عدد الشركات تمثل 280 ألف شركة، تليها إمارة أبوظبي 22.3% بعدد 146 ألف شركة، والشارقة 13% بعدد 85 ألف شركة، وعجمان 7% بعدد 46 ألف شركة، ورأس الخيمة 4% بعدد 30 ألف شركة، والفجيرة 2% بعدد 13.5 ألف شركة، ودبا الفجيرة 1% بعدد 5 آلاف شركة.