مي يدعم وليدته بهدف كريستال بالاس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «الصن» البريطانية عن سر احتفالية قلب دفاع بيرنلي، بين مي، (30 عاماً)، بهدف الفوز على شباك كريستال بالاس 1-صفر، مؤخراً، وحركة المهد بيديه تعبيراً عن دعمه لابنته التي ولدت قبل 16 أسبوعاً من موعدها.

وكان كابتن بيرنلي أصبح أباً للمرة الثانية الشهر الماضي عندما رزق بأوليفا جريس، لكنها لا تزال في المستشفى مع أمها، بعد مرور 6 أسابيع، وعلق: «كان وقتاً عصيباً لنا كعائلة، لكنها تتحسن يوماً بعد يوم، وأردت التعبير عن دعمي لزوجتي التي تشاهد المباراة وابنتي»، ويستعد مي وزملاؤه لمواجهة شيفيلد يونايتد، الأحد المقبل، بحثاً عن مقعد أوروبي بعد انتصارين على واتفورد، وكريستال بالاس، سبقتهما خسارة كبيرة أمام مانشستر سيتي 5-صفر، فريق مي السابق، ويعتقد مي الذي قاد بيرنلي ليوروبا ليج قبل عامين، أن بمقدور الفريق تكرار الإنجاز، وقال:«لم لا؟ ستكون مباراة كبيرة أمام شيفيلد الساعي مثلنا للمقعد الأوروبي، وسنكرر ما فعلناه أمام كريستال، وواتفورد».