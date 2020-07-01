شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: بريطانيا لن تعترف بأي تغييرات على حدود 1967 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه يتعين على إسرائيل ألا تضم أجزاءً من الضفة الغربية المحتلة، محذراً من أن لندن لن تعترف بأي تغييرات على حدود 1967.

ونقل موقع (واي نت نيوز دوت كوم) عن جونسون قوله: الضم سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي، سيكون أيضاً هدية لأولئك الذين يريدون ترسيخ القصص القديمة عن إسرائيل، مُضيفاً: آمل بشدة ألا يتم الضم.. إذا حدث، فإن المملكة المتحدة لن تعترف بأي تغييرات على حدود 1967، باستثناء تلك المتفق عليها بين الطرفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: بريطانيا لن تعترف بأي تغييرات على حدود 1967 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.