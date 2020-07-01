شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كوريا الجنوبية يدعو لقمة بين ترامب وكيم قبل انتخابات أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول في سيؤول: إن الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن قال الأربعاء: إنه يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، الاجتماع مرة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وصرح مون بذلك خلال مؤتمر عبر الفيديو، الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قائلاً: إن قمة أخرى بين ترامب وكيم ستساعد في استئناف المفاوضات المتوقفة بشأن البرامج النووية لكوريا الشمالية، حسبما قال مسؤول في البيت الأزرق الرئاسي للصحفيين.

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