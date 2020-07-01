علم ميسيسيبي يدخل التاريخ بعد تضامنه مع «فلويد»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل شعار الكونفيدرالية على علم ميسيسيبي، كتب التاريخ، الثلاثاء، مع توقيع حاكم الولاية قانوناً يزيل هذا التذكير بحقبة العبودية في البلاد عن العلم.

وكانت ميسيسيبي الولاية الأمريكية الوحيدة التي لا تزال تحتفظ بعلم جيش الولايات المتّحدة الكونفيدرالية المؤلّف من مستطيل أبيض وفي أعلى زاويته اليسرى مربّع أحمر، يتوسّطه صليب أزرق قُطريّ بداخله نجوم صغيرة بيضاء.

وهذا العلم الذي كان يمثّل الولايات الجنوبية التي رفضت إلغاء العبودية خلال حرب الانفصال (1861-1865)، يمثّل بالنسبة إلى كثيرين رمزاً للماضي العنصري للبلاد، وكانت ولاية جورجيا ذات الماضي العنصري الطويل، تخلت عن هذا الشعار في عام 2003.

من جهته، كتب حاكم ولاية ميسيسيبي،تايت ريفز، على «فيسبوك» قبل أن يوقع القانون: هذه ليست بادرة سياسية، وإنما مناسبة رسمية لكي نتحد كعائلة ميسيسيبي من أجل المصالحة، والمضي إلى الأمام، مضيفاً أن لجنة أنشئت خصيصاً لهذه الغاية ستبدأ عملية اختيار علم جديد يتضمن كلمات «بالله نؤمن» الواردة على الدولار الأمريكي.

وأشاد سيناتور ميسيسيبي، روجر ويكر، بتوقيع القانون متحدثاً عن يوم تاريخي، وكان منتظراً بترقب لميسيسيبي، وقال: أنا مسرور لأن البرلمانيين في الولاية تحلوا بالشجاعة والتصميم للقيام بهذا التغيير الضروري لعلم ولايتنا.

وعادت مسألة التمييز العنصري لتحتل النقاشات في الولايات المتحدة مُنذ وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد في 25 مايو/ أيار الماضي، اختناقاً أثناء قيام شرطي أبيض بتوقيفه في مينيابوليس، وأثارت وفاته موجة احتجاجات في الولايات المتحدة ضد الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة، وضد التمييز العنصري، وخلال الاحتجاجات الضخمة المناهضة للعنصرية التي هزّت الولايات المتّحدة في مايو/ أيار الماضي، كان أحد مطالب المحتجين التخلّص من هذا العلم، وإزالة تماثيل الجنرالات الكونفيدراليين، والشخصيات التي كانت مناهضة لإلغاء العبودية، واجتثاث سائر المظاهر التكريمية لهؤلاء.