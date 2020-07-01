شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط حصانة القطب الجنوبي من الاحترار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت دراسة صدرت، أمس الثلاثاء، عن أن درجة حرارة القطب الجنوبي، ارتفعت بنحو 3 أضعاف المعدل العالمي .
وارتفعت درجة حرارة القطب الجنوبي 1.8 درجة مئوية خلال الأعوام ال30 الماضية، وهو ما يعادل 3 أضعاف المتوسط العالمي، وفقاً للدراسة التي أجرتها جامعة فيكتوريا في نيوزيلندا ونشرتها شبكة «CNN» البريطانية.
وقال كيلي كليم، الباحث الرئيسي، في بيان: إن النتائج تتحدى نظرية حصانة القطب الجنوبي من الاحترار. وتشير الأبحاث إلى أن الزيادة في متوسط درجة الحرارة مرتبطة بتغيرات الطقس الطبيعية في المناطق الاستوائية. وأضاف كليم، أن هذا يوضح مدى ارتباط مناخ قارة أنتاركتيكا الوثيق بالتنوع الاستوائي.
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