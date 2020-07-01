موجة حر قياسية في إسبانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتاحت العاصمة الإسبانية مدريد ومنطقة بالما موجة حرارة قياسية بلغت 41 درجة مئوية. في موسم يستقطب السياحة من جميع أنحاء أوروبا ولا سيما بريطانيا.

وأشار الخبراء إلى أن درجات الحرارة في 2020 تجاوزت أعلى آخر درجات حرارة تم تسجيلها في إسبانيا خلال منتصف الستينات من القرن الماضي.

وقال بوني دايموند من مكتب الأرصاد الجوية الإسبانية ل«ميرور أون لاين»: تشهد إسبانيا موجة حر تاريخية وستشهد ارتفاعاً أكثر في الأيام القليلة القادمة.

وأضاف أن منطقة الضغط العالي من المحيط الأطلسي سوف تحقق مناخاً مستقراً في جميع أنحاء المملكة المتحدة الأسبوع المقبل.

وأكد أن درجات الحرارة ارتفعت من بداية يناير إلى نهاية مايو بنسبة 1.6 درجة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا يشير إلى أن الأشهر الخمسة الأولى من 2020 كانت الأكثر سخونة منذ عام 1965.