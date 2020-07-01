أريد كيسي حليب... فيديو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان

ويظهر في المقطع المصور الرجل، وهو يحمل ابنه ويصرخ أنه يريد إطعام عائلته، بعد خلاف اندلع بينه وبين موظف في أحد مراكز البيع، بعدما أراد الزبون شراء كيسي حليب، في حين أنه يُسمح له بكيس واحد فقط، وفقا للقواعد المطبقة في المركز.

وتفاعل عدد من الشخصيات والنشطاء على "تويتر" مع الحادثة، وعبروا عن الاستياء من الأوضاع في البلاد، حيث قال الممثل اللبناني عبدو شاهين الذي غرد: "بدو علبة حليب شكرا يا بلد".

وقال ناشط على "تويتر"، متهكما على رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب: "مشهد الأب اللي حامل طفل وعم يطلب كيس حليب من السوبرماركت لازم يضيفه حسان دياب على 97٪ من إنجازات حكومته. إياكم والشتم فهذه جريمة".

وفشلت الحكومة اللبنانية، في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، حيث سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا جنونياً تجاوز 72 % من الخريف حتى نهاية أيار/ مايو، وفق جمعية حماية المستهلك غير الحكومية.

ووصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 8000 ليرة فيما السعر الرسمي لا يزال مثبتًا على 1507 ليرة.