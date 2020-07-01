إعلان سعودي جديد بشأن الإمارات

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وبيّن أن "الإمارات نجحت في معالجة القضايا الرئيسية ذات الصلة الوثيقة بالتعاون الدولي والسلام والأمن والتنمية المستدامة، ولها بصمات إنسانية واضحة، من خلال تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتحقيق الهدف المشترك وهو إحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط والعالم أجمع".
كا أشار المندوب السعودي إلى أن "الإمارات تسعى دوما إلى تعزيز رسالة السلام، ونشر ثقافة التسامح، ولا تكل جهدا في بذل المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية من خلال الحوار وبناء الثقة"، منوها أن "الإمارات تؤكد دوما على التزامها بالعمل الجماعي وتمسكها بميثاق الأمم المتحدة، وتعزيزها للدبلوماسية المتعددة الأطراف".
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