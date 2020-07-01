الصحة السعودية تحذر: كورونا لا يزال نشطا

ولفتت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى قول محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، إنه لا يوجد دليل عن ارتباط فيتامين "د" بالفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ونقلت الصحيفة عن العالي تأكيده على حرص السعودية الدائم على أن يكون أي علاج أو لقاح أو تقدم طبي متوفرا لجميع أفراد المجتمع، مشيرا إلى أنه "لم يثبت حتى الآن وجود رابط بين فصيلة الدم وقابلية الإصابة بكورونا".

وأضاف: "الفيروس مستقر من الناحية الجينية، ويوجد منه سلالات لم يثبت أنها تختلف عن بعضها كثيرا، والتعافي منه يعتمد على عوامل عدة منها حالة الأعراض وزوالها، ومدة المرض، وقرار الطبيب المعالج".

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ولفت إلى أن "الدراسات أشارت إلى ارتباط كورونا بالحيوانات قبل انتقاله إلى البشر"، مشيرا إلى أن هناك 7 أنواع لفيروسات كورونا التاجية التي قد تصيب الإنسان، وتسبب أمراضا تنفسية تتراوح حدتها بين نزلات البرد الشائعة والالتهابات التنفسية الحادة.

وبلغ مجموع عدد المصابين في السعودية منذ بدء الجائحة إلى أكثر من 190 ألف شخص منهم أكثر من 58 ألف شخص حالة الإصابة لديهم نشطة و2278 حالتهم حرجة، بينما وصل إجمالي عدد المتوفين إلى 1649 شخصا.