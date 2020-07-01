احتجاجات في لبنان على ارتفاع سعر الدولار

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وعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة خاصة في القصر الجمهوري في بعبدا، أمس، ترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في حضور رئيس الحكومة حسان دياب.
ذكرت ذلك الوكالة الوطنية للإعلام، مشيرة إلى أن المجلس بحث الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، والوضع الأمني وخصوصا في الجنوب والتعبئة العامة.
وقال رئيس الحكومة حسان دياب إن "بعض الناس يحاولون تعطيل خطة افتتاح المطار غدا ويروجون لأخبار كاذبة مفادها أن الدولة قد حددت مبلغا معينا مسموحا لدخول الدولار إلى لبنان مع الوافدين".
وأضاف: "مسموح للمسافرين إدخال دولارات بقدر ما يشاؤون، ولن يمنعهم أحد، لا بل إننا ندعو المغتربين اللبنانيين الذين سيأتون إلى لبنان أن يحملوا معهم دولارات لمساعدة أهلهم ومجتمعهم، وألّا يصدقوا الشائعات الصادرة عن بعض الأبواق السوداء".
وتابع: "دول أخرى تعرضت عملتها الوطنية لضغوط أمام الدولار الأمريكي، تحدت الشعوب تلك الضغوط، وباعت الدولارات لتحمي عملتها الوطنية، وتؤكد التزامها الوطني بمعزل عن الخلافات السياسية".
وتخطى الدولار الأمريكي عتبة الـ 8000 ليرة لبنانية، أمس الثلاثاء 30 يونيو/ حزيران، في السوق السوداء، وسط إجراءات أمنية وحكومية للسيطرة على سوق الصرافة السوداء.
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