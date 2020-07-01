© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED وشددت السلطات على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لإقامة الصلوات الخمس مع استثناء صلاة الجمعة التي ستبقى معلقة حتى إشعار آخر. وتم تحديد نسبة للطاقة الاستيعابية للمساجد بحيث لا تتجاوز 30%، وذلك بحسب وسائل إعلام إماراتية. وسجلت الإمارات نحو 50 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس، بينما بلغت حصيلة الوفيات 315.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مساجد الإمارات تستقبل المصلين بعد أشهر من الإغلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.