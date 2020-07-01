مساجد الإمارات تستقبل المصلين بعد أشهر من الإغلاق

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وتم تحديد نسبة للطاقة الاستيعابية للمساجد بحيث لا تتجاوز 30%، وذلك بحسب وسائل إعلام إماراتية.
وسجلت الإمارات نحو 50 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس، بينما بلغت حصيلة الوفيات 315.
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