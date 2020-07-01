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وأضاف أن "الطرفين بحثا آليات الإعداد والتنسيق لانعقاد الجنة العليا العراقية-المصرية المشتركة المقرر عقدها في بغداد لتفعيل ملفات التعاون الثنائي بمختلف المجالات".
وبحسب البيان، أعرب مدبولي "استعداد بلاده الفوري لتجهيز العراق بالمعدات الطبية والمستلزمات التي تساعد في مواجهة فيروس كورونا"، مؤكدا ضرورة "تخفيف تكاليف العلاج للمصابين من الجالية العراقية المقيمة في مصر".
الجدير ذكره بأن العراق تلقى، يوم أمس الثلاثاء، 25 طناً من المساعدات الطبية من دولة أذربيجان، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد بعد ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات في الآونة الأخيرة.
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وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد-19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل، الذي تحول فيما بعد إلى جزئي، وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تعلن استعدادها لمساعدة العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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