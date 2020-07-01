مصر تعلن استعدادها لمساعدة العراق

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان نشره موقع الخارجية العراقية: إن "سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد نايف الدليمي يلتقي رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي".

وأضاف أن "الطرفين بحثا آليات الإعداد والتنسيق لانعقاد الجنة العليا العراقية-المصرية المشتركة المقرر عقدها في بغداد لتفعيل ملفات التعاون الثنائي بمختلف المجالات".

وبحسب البيان، أعرب مدبولي "استعداد بلاده الفوري لتجهيز العراق بالمعدات الطبية والمستلزمات التي تساعد في مواجهة فيروس كورونا"، مؤكدا ضرورة "تخفيف تكاليف العلاج للمصابين من الجالية العراقية المقيمة في مصر".

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الجدير ذكره بأن العراق تلقى، يوم أمس الثلاثاء، 25 طناً من المساعدات الطبية من دولة أذربيجان، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد بعد ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات في الآونة الأخيرة.

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وفي وقت سابق (الخميس 25 يونيو)، وصلت طائرة خاصة من الإمارات، إلى مطار بغداد الدولي وهي تحمل 10.5 طن من المساعدات الطبية التي تضمنت أجهزة أوكسجين وأدوية ومستلزمات من قفازات وكمامات ومعقمات ومناديل.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد-19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل، الذي تحول فيما بعد إلى جزئي، وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.