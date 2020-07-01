الصين تعلق رحلة طيران من القاهرة بعد التأكد من إصابة ركاب بكورونا

وفي الشهر الماضي، علقت السلطات رحلة لشركة الخطوط الجوية الجنوبية الصينية من داكا إلى جوانجدو لمدة أربعة أسابيع بسبب مخاوف من وصول مصابين بالعدوى. وسجلت مصر حتى الأمس، 68311 حالة إصابة بمرض كوفيد-19، توفي منها 2953.

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