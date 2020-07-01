جنود الجيش السوري يطردون دورية أمريكية شرقي الحسكة... فيديو

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن عناصر حاجز للجيش العربي السوري المتمركز في قرية تل أسود على طريق (الحسكة - تل براك) في محيط الفوج العسكري (12/منطقة جبل كوكب)، منعوا دورية تتبع للقوات الأمريكية من العبور منه واستكمال مسيرها عبر الطريق للوصول إلى مدينة القامشلي".

ووفق مقاطع فيديو خاصة وصلت إلى "سبوتنيك"، سادت حالة من التوتر أثناء محاولة الدورية الأمريكية المرور في المنطقة.

وتأتي هذه التحركات الأمريكية في ظل توسع ازدياد مظاهر الرفض والمقاومة الشعبية لتواجدها في مناطق الجزيرة السورية، إضافة إلى قرب هذه التحركات من المواقع العسكرية المهمة التابعة للجيش السوري بمحيط مدينة الحسكة".

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© Sputnik . Attia Al-Attia جنود الجيش السوري يطردون دورية أمريكية شرقي الحسكة

وأكد ضابط في الجيش السوري لـ "سبوتنيك" أن عناصر الحاجز في قرية "تل أسود" بريف بلدة تل براك الواقعة على طريق (الحسكة- القامشلي) الجنوبي، وهو من النقاط والحواجز العشرة الخاصة بحماية الفوج (12/ كوكب) التابع للفرقة (17) بالجيش العربي السوري، منعوا دورية أمريكية مكونة من 4 مدرعات من العبور خلاله".

وتابع الضابط بأن "عناصر الحاجز منعوا الدورية الاقتراب من الحاجز على بعد 500 م منه، وكانوا جاهزين التعامل مع المدرعات في حال رفضت الانسحاب".