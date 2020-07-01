صورة لأسماء الأسد تثير تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل

نشرت الرسامة السورية لانا أطماجة، صورة - لوحة رسمت فيها سيدة سوريا الأولى أسماء الأسد، عبر حسابها على فيسبوك"، فتناقلتها بعض وسائل الإعلام السورية.

وعلقت الرسامة السورية على الصورة قائلة: "حينما يعجز اللسان عن التعبير تبدأ الألوان مهمتها في إيصال ما في القلب من رسائل حب وشغف لتصنع لوحة عنوانها أنتِ السيدة الأولى سيدة السلام سيدتي #أسماء_الأسد".

وكان نشطاء قد تداولوا مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، صورا جديدة للرئيس بشار الأسد وعقيلته أسماء وأفراد أسرتهما وهم في زيارة إلى إحدى نقاط الجيش في ريف دمشق.

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وتحدث النشطاء أن الصورة قد تكون على جبهات القتال في إدلب، فيما نقلت قناة "RT" الروسية عن مراسلها قوله، إن "الصورة خلال زيارة خاصة قام بها الرئيس السوري وعقيلته مع أفراد عائلتهما لمدينة بلودان بريف دمشق، وتوقفا عند إحدى النقاط العسكرية في المنطقة وتبادلا الحديث مع الجنود".

​وأثارت الصورة ردود فعل سوريين، اعتبروها تحديا من قبل الرئيس السوري وزوجته للعقوبات الأمريكية بموجب "قانون قيصر"، كونها أول ظهور لهما بعد العقوبات الأخيرة.

ودخل "قانون قيصر" الأمريكي حيز التنفيذ، بإعلان واشنطن عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بالحكومة السورية، وقالت الخارجية الأمريكية إن الجهات المستهدفة تشمل الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء ووصفتهما بـ"مهندسي معاناة الشعب السوري".