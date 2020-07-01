ملك الأردن يرتدي الزي العسكري ويزور مقر الجيش

وبحسب الصورة التي نشرها الحساب الرسمي للتلفزيون الأردني على "تويتر"، ظهر الملك وهو يرتدي الزي العسكري، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية.
وأشار التلفزيون الأردني إلى أن الملك اطلع على عدد من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية.
وكذلك تابع الملك "سير تنفيذ الخطط على مختلف المستويات، والأهداف التي تسعى القيادة العامة إلى تحقيقها انطلاقا من مواكبة الحداثة والتجديد على الصعيد العسكري".
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