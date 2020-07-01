شكرا لقرائتكم خبر عن بالزى العسكرى.. عاهل الأردن يزور مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وبحسب الصورة التي نشرها الحساب الرسمي للتلفزيون الأردني على "تويتر"، ظهر الملك وهو يرتدي الزي العسكري، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية.

وأشار التلفزيون الأردني إلى أن الملك اطلع على عدد من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية.





وكذلك تابع الملك "سير تنفيذ الخطط على مختلف المستويات، والأهداف التي تسعى القيادة العامة إلى تحقيقها انطلاقا من مواكبة الحداثة والتجديد على الصعيد العسكري".