شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة صدام حسين تشارك فيديو نادر لوالدها مع قادة الجيش: تاريخ لا يمكن تحريفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، فيديو لاجتماع قديم لوالدها مع قادة الجيش العراقى قبل احتلال أمريكا للعراق، حيث دار نقاش بينهم حول استعدادات صد الأمريكان، وعلقت رغد على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الرسمى بموقع "تويتر" "التاريخ الذى كتبه الأبطال بدمائهم لا يمكن تحريفه، حتى وإن اجتهد ضعاف النفوس بغير ذلك.. رحم الله أبطال العراق".

وفي وقت سابق، توعدت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، كل من يستحوذ على ممتلكات عائلتها بالمسائلة القانونية والملاحقة القضائية، وهددت بمحاسبة المستحوذين على أملاك العائلة الشخصية، ونشرت رغد صورة لسيارة يغطيها الغبار عبر حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، وقالت: "سنقاضى كل من استحوذ على ممتلكات العائلة الشخصية، هذه وغيرها. وننبه الآخرين إلى عدم الانخراط فى هذه الأمور لأى سبب لأنهم سيتعرضون للمسائلة القانونية".

وكانت رغد صدام حسين قد هنأت الشعب العراقى بالذكرى 32 لتحرير مدينة الفاو، التى تقع فى شبه جزيرة الفاو بمحافظة البصرة المطلة على الخليج العربى، خلال عملية "رمضان مبارك" العسكرية، التى نفذها الجيش العراقى يوم 17 أبريل عام 1988، وطرد القوات الإيرانية منها بعد أن احتلت المنطقة لمدة عامين.

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وكتبت رغد، عبر حسابها على تويتر: "كل عام وعراقنا حر كفاونا الجميلة، نحتفل بانتصاراتنا على أرضنا الطاهرة بإذن الله، وتزاح هذه الغمة بكل ما فيها من سلبيات، كل عام والفاو والعراق بخير".

وعلى جانب آخر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو للرئيس العراقى الراحل صدام حسين، يتحدث فيه عن فيروس كورونا، ولاقى مقطع الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل، حيث اعتبره الكثير فيديو حقيقى وصحيح، إلا أن رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، نفت حقيقة الفيديو.

وأكدت رغد، عبر حسابها على "تويتر"، أن "هذا الفيديو مفبرك، وأن هناك من قلد صوت والدها وأضاف الصوت على مقطع الفيديو"، وقالت: "هذا ليس صوت صدام حسين والكلام ليس منه، الفيديو مفبرك، والصوت مركب لشخص آخر يقلد صوت الرئيس صدام حسين".