شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من موجة حر تقترب من 50 درجة تضرب ولايتى الوادى وورقلة بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الأرصاد الجوية الجزائرية، اليوم الأربعاء، من موجة حر تتعدى 48 درجة فى ولايتى الوادى وورقلة، بينما يكون الارتفاع في درجات الحرارة أقل من ذلك في مناطق أخرى، وذكرت ذلك قناة "النهار" الجزائرية، مشيرة إلى أن نشرة الأرصاد حذرت من أن موجة الحر ستستمر من منتصف نهار اليوم وحتى التاسعة من مساء الغد، وأنها ستتعدى الـ 48 درجة.

وكان تحذير سابق قد أصدرته مصالح الأرصاد الجوية، أمس الثلاثاء، أشار إلى تعرض عدد من الولايات في البلاد لموجة حر شديدة، بحسب صحيفة "الخبر" الجزائرية، وأشارت الصحيفة إلى أن الأرصاد الجوية أصدرت تنبيها باللون الأصفر يخص استمرار أجواء حارة مرتقبة على الولايات التالية، التي تشمل (بجاية، تيزي وزو، بومرداس البويرة، المدية، البليدة، تيبازة، الجزائر العاصمة، عين الدفلى، الشلف، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، سعيدة وسيدي بلعباس).





وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أمس الثلاثاء، إن "مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تتوقع أن تشهد معظم مناطق الوطن، بدءا من الثلاثاء ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة تتعدى 40 درجة على المناطق الساحلية و46 على المناطق الداخلية و48 درجة على المناطق الجنوبية.

ودرجات الحرارة القياسية، التي يتم تسجيلها تكون فقط تحت الظل، أما تلك المحسوسة فيمكن لها أن ترتفع خاصة مع ارتفاع نسبة الرطوبة.