منظمة التعاون الإسلامى تقدم مساعدات للبنان بـ 4 ملايين دولار

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صندوق التضامن الإسلامى أحد الأجهزة المتفرعة لمنظمة التعاون الإسلامى، فى الدورتين 63 و64 للمجلس الدائم عامى 2019 و2020، تقديم مساعدات لصالح لبنان تقدر بنحو 4 ملايين دولار أمريكى.

وأوضح الصندوق في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن هذه المساعدات شملت قطاعات الطوارئ، والجامعات، والمراكز والجمعيات، والمستشفيات، والمدارس، والمساجد، وتأتي تعبيراً عن تضامن المنظمة مع تلك الدول، لتحقيق التنمية البشرية، إضافة إلى تنمية القدرات البشرية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية.

يذكر أن الرؤية الأساسية لصندوق التضامن الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي تتمثل في النهوض بالمستوى الفكري والمعنوي للشعوب الإسلامية في العالم، وتقديم المساعدات المادية والإنسانية العاجلة للدول الأسلامية والمجتمعات المسلمة التي تتعرض إلى كوارث وأزمات.