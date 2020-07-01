شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام عراقية: إطلاق سراح زوج ابنة صدام حسين بعد انتهاء مدة محكوميته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام عراقية إن السلطات أطلقت سراح زوج ابنة الرئيس العراقى السابق صدام حسين بعد انتهاء مدة محكوميته.

وأكد الإعلام العراقى إطلاق سراح المقدم جمال مصطفى عبد الله السلطان مسؤول ملف شؤون القبائل والعشائر زوج حلا صدام حسين من السجن بعد انتهاء مدة محكوميته.

وكان المقدم جمال مصطفى عبد الله السلطان، ضمن قائمة العراقيين المطلوبين لدى الولايات المتحدة عقب الغزو الأمريكي للعراق، وتسلسله الـ 20، واعتقل في 20 أبريل 2003.

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وفي عام 2017، أقر مجلس النواب العراقي قانونا ينص على مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ومصادرة أموال قائمة من 52 من أركان النظام السابق، وكان من بينهم جمال مصطفى.

يأتى ذلك بعد يوم من إطلاق السلطات العراقية، الإثنين، سراح العميد الركن برزان عبد الغفور قائد الحرس الجمهورى فى حقبة صدام حسين بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة 15 عاما.

وكان العميد برزان عبد الغفور سليمان مجيد التكريتى (60 عاما) أحد قادة قوات الحرس الجمهورى الخاص فى عهد صدام حسين وعضوا في حزب البعث العربى الاشتراكى، وشقيق اللواء روكان عبد الغفور المرافق الشخصى لصدام حسين.