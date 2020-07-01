شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية تدشن خدمة المواعيد الإلكترونية لتصديق الوثائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشّنت وزارة الخارجية السعودية خدمة المواعيد الإلكترونية لتصديق الوثائق؛ لضمان تنظيم عملية استقبال المراجعين. وأوضحت الوزارة بحسب صحيفة "سبق" أن حجز المواعيد يتم عن طريق تسجيل البيانات الشخصية وتحديد عدد ونوع الوثائق المراد تصديقها، واختيار اليوم والوقت وسداد الرسوم وطباعة الموعد، وحددت الوزارة تعليمات للدخول، وتشمل: الحضور قبل الموعد بـ 5 دقائق، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد، وارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الجسدي، وإحضار أو إبراز نسخة من الموعد الإلكتروني، وكشف درجة الحرارة قبل الدخول.

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