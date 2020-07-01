شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 199 فى محافظة الخليل، و47 فى محافظة بيت لحم، و17 في محافظة نابلس، و3 إصابات فى محافظة أريحا، 4 إصابات في طولكرم، و10 فى محافظة رام الله والبيرة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه تم تسجيل 9 حالات تعافٍ لمرضى مصابين بالفيروس في الظاهرية بمحافظة الخليل.

وفيما يخص الحالة الصحية للمصابين، أوضحت الصحة الفلسطينية أن 11 حالة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولات بأجهزة التنفس الاصطناعى ووضعها حرج.

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ويرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء انتشاره فى فلسطين إلى 3045 حالة، والحالات النشطة إلى 2400، وحالات التعافي لـ 634، والوفيات 11.