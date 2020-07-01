شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى: إطلاق الإمارات مسبار الأمل للمريخ سيكون لحظة فاصلة بين تاريخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أن إطلاق الإمارات لمسبار الأمل إلى كوكب المريخ سيكون لحظة فاصلة بين تاريخين، مشددا على أن هذا المسبار يمثل ثمرة بناء الإنسان التى استمرت خمسين عاماً.





وكتب بن راشد، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "إطلاق الإمارات لمسبار الأمل إلى المريخ سيكون لحظة فاصلة بين تاريخين، خمسين عاماً مضت.. وخمسين عاماً قادمة"، مضيفا: "المسبار يمثل ثمرة مسيرة بناء الإنسان التى استمرت خمسين عاماً.. ونحمد الله أننا نرى ثمارها اليوم ونفرح بهم ونفاخر بهم دول العالم وشعوبه".





وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أكد أنه اطلع على الاستعدادات النهائية لإطلاق أول مسبار عربى إسلامى لكوكب المريخ، الذى سينطلق بعد أسبوعين من الآن، قائلا عبر حسابه على تويتر: ""اطلعت على الاستعدادات النهائية لإطلاق أول مسبار عربى إسلامى لكوكب المريخ.. يفصلنا أسبوعين عن أول مهمة عربية للكوكب الأحمر.. ترقبنا لهذه اللحظة عظيم وفخرنا لا يوصف.. وإيماننا بشبابنا يزيد يوماً عن يوم".

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وكان الشيخ محمد بن راشد، أطلق الاثنين الماضى، "مختبرات دبى للمستقبل"، حيث يضم المختبر أجهزة ذاتية القيادة وأجهزة تنفس صناعى وطائرات بدون طيار وغيرها من التطبيقات التى يعمل عليها مهندسين إماراتيين ومجموعة من نوابغ الخدمة الوطنية الاحتياطية.





ونشر حاكم دبى، صور افتتاحه "مختبرات دبى للمستقبل"، والذى شاركه فيها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، وكتب فى تعليقه عليها: "خلال إطلاقنا اليوم "مختبرات دبى للمستقبل".. أجهزة ذاتية القيادة.. وأجهزة تنفس صناعى.. وطائرات بدون طيار.. وغيرها من التطبيقات التى يعمل عليها مهندسين إماراتيين ومجموعة من نوابغ الخدمة الوطنية الاحتياطية".