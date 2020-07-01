شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 3 وفيات و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى المغرب، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحة أن العدد الإجمالى للحالات المصابة ارتفع إلى 12596 إصابة منذ ظهور الوباء، موضحة وفق البوابة الرسمية لفيروس كورونا أن إجمالى حالات الوفاة استقر عند ​228 حالة بعد أن تم تسجيل 3 حالات وفاة، وأن إجمالى حالات الشفاء وصل إلى 8978، فيما وصلت الحالات المستبعدة بعد إجراء تحليل مخبرى سلبى إلى 677129.

وكانت وزارة الصحة فى المغرب قد أعلنت عبر حسابها على تويتر أمس الثلاثاء، تسجيل 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وكشفت وزارة الصحة المغربية أمس الثلاثاء، رصد 95 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 12385 حالة .

وذكرت الوزارة - فى بيان - أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 659895 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب حتى الأمس.