شكرا لقرائتكم خبر عن المدفعية التركية تستهدف قرية النويحات بريف الحسكة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت المدفعية التركية اليوم الأبعاء، قرية النويحات في ناحية أبو راسين شمال محافظة الحسكة، ونقلت وكالة الأنباء السورية/سانا/ عن مصادر أهلية القول، إن قوات الاحتلال التركى المتمركزة في قرية باب الفرج أطلقوا قذائف مدفعية باتجاه قرية النويحات بريف أبو راسين سقطت في الأراضي الزراعية التابعة لها دون وقوع إصابات بين المدنيين. وأشارت المصادر، إلي أن قوت الاحتلال التركي -في إطار ممارساتها التي تقوم بها في المناطق التي تحتلها- أنشأت حقلا للرمي بالريف الغربي لبلدة أبو راسين وتقوم بتدريب الإرهابيين على الأسلحة المتنوعة التي تزودهم بها.



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