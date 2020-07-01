انتخاب ليبيا نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

ليبيا / الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الليبية، انتخاب مندوبها الأممي طاهر السني، نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة الخامسة والسبعين المقرر انطلاقها في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت الوزارة: "تم انتخاب ليبيا نائبا للرئيس الجديد للجمعية العامة للأمم المتحدة التركي فولكان بوزكير".

وأوضحت في بيان مساء الثلاثاء: "فازت ليبيا ممثلةً في المندوب الأممي طاهر السني بأحد مقاعد منصب نائب الرئيس التي يتم منحها حسب التوزيع الجغرافي للدول".

وأضافت أن "منصب النائب يُعنى تمثيل الرئيس في اجتماعات الجمعية العامة، والمساهمة في إدارة جلساتها، والتنسيق المشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن في متابعة الملفات المختلفة".

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بدوره، قال المندوب الليبي طاهر السني، عبر "تويتر": "نشكر الدول والمجموعات الإقليمية التي دعمتنا خلال هذه الفترة الصعبة".

وتابع: "بعد انتخاب ليبيا عضوًا لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تم في نيويورك انتخابنا نائبًا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة 75".

ويعد هذا ثاني منصب أممي تفوز به ليبيا خلال أقل من شهر؛ إذ تم انتخابها في 18 يونيو/حزيران الماضي، عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، خلال الفترة من 2021 إلى 2023.

وتبدأ الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من كل عام؛ حيث يلتقي رؤساء وزعماء وملوك الدول الأعضاء في اجتماعات مباشرة بالمقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.