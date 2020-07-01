غزة.. مسيرة رفضا لخطة الضم الإسرائيلية

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

شارك المئات من الفلسطينيين في قطاع غزة، الأربعاء، في مسيرة شعبية، رفضا لخطة "الضم" الإسرائيلية لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

ورفع المشاركون في المسيرة، التي دعت إليها فصائل سياسية بمدينة غزة، أعلام فلسطين.

وتقدّم المسيرة من المشاركين، قيادات الصف الأول من الفصائل، وأبرزهم يحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة.

وقال سعدي عابد، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، في كلمة نيابة عن الفصائل "قرار الضم تهديد لوجود شعبنا ويتناقض مع قرارات الشرعية الدولية (...) وهو يفسح المجال أمام شعبنا لانتفاضة جديدة".

وأكد على ضرورة "تحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، لمواجهة مشاريع الاحتلال".

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وطالب بـ"ضرورة وضع استراتيجية كفاحية لصون الحقوق الوطنية، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية".

وأشاد بـ"تحلل السلطة الفلسطينية من الاتفاقيات مع إسرائيل"، معتبرا ذلك "خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح"، مثمّنا "المواقف السياسية العربية الرافضة للضم".

ودعا القيادة الفلسطينية إلى السعي لـ"محاسبة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبتها على جرائمها المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني".

وكان من المقرر أن تعلن الحكومة الإسرائيلية البدء بخطة الضم لمساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء (في 1 يوليو/ تموز الجاري)، بحسب ما أعلن عنه سابقا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

لكن الغموض، يحيط بموقف نتنياهو، خاصة في ظل الرفض الدولي، والخلافات داخل حكومته ومع الإدارة الأمريكية حيال المسألة.

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