"الإغاثة التركية" ترسل 750 شاحنة مساعدات إنسانية لسوريا

هطاي/ الخليج 365
أعلنت هيئة الإغاثة التركية "İHH" إرسالها 750 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، إلى سوريا خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي.
وفي تصريح للأناضول، قال المسؤول الإعلامي لأنشطة سوريا في الهيئة سليم طوسون، إن "İHH" تواصل تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في سوريا.
وأضاف أنه خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي، أرسلت الهيئة إلى سوريا 750 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية التي تضمنت مواد غذائية، ومنظفات، وألبسة وغيرها من مستلزمات الاحتياجات الأساسية.
وأوضح أن عملية تنسيق توزيع المساعدات وإيصالها إلى الأسر المحتاجة في سوريا، تتم من قبل المراكز اللوجستية للهيئة في كلّ من كيليس، وريحانية التركيتين، وفي الداخل السوري.
واختتم طوسون حديثه بالتأكيد على مواصلة الهيئة مساعداتها للمحتاجين في سوريا، لحين انتهاء الحاجة بشكل نهائي، للمساعدات في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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