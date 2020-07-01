طيران التحالف العربي يستأنف غاراته على صنعاء

اليمن / الخليج 365

استأنفت مقاتلات التحالف العربي، الأربعاء، غارات عنيفة على مناطق بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي منذ نحو 6 سنوات.

وأفاد شهود عيان للأناضول، أنهم سمعوا دوي انفجارات ناجمة عن قصف جوي شنته مقاتلات التحالف على عدة أماكن بصنعاء.

وأضاف الشهود أن بعض الغارات تركزت في الجهة الجنوبية للعاصمة اليمنية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جانبها، ذكرت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، في أخبار عاجلة على شريطها الإخباري، أن طيران التحالف شن غارتين على منطقة "النهدين" جنوبي صنعاء.

وأضاف أن الطيران ذاته شن غارتين على منطقة "نُقم" وغارة على منطقة "الحفا" شرقي العاصمة.

Advertisements

كما شن طيران التحالف غارة جوية على كلية الهندسة (العسكرية) في مديرية شعوب بالقرب من وسط صنعاء.

ولم تتطرق القناة على الفور إلى ما إذا كانت الغارات الجوية قد أسفرت عن خسائر أم لا، كما لم يصدر تعليق من قبل التحالف حول القصف حتى الساعة 09:20 (ت.غ).



وكانت مقاتلات التحالف شنت العديد من الغارات الجوية على صنعاء، آخرها قبل نحو أسبوعين.



ويعاني اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.



وخلفت هذه الحرب أسوأ أزمة إنسانية؛ حيث بات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة لمساعدات، في بلد يعاني من انهيار شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة القطاع الصحي، في ظل جائحة كورونا.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.