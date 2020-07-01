وفد أمريكي يغادر إسرائيل بعد مشاورات حول "الضم"

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

غادر وفد أمريكي، الأربعاء، إسرائيل بعد محادثات مع كبار المسؤولين، حول خطط إسرائيل الساعية إلى ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية.

وترأس المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام آفي بركوفيتش، الوفد، الذي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الدفاع بيني غانتس والخارجية غابي أشكنازي.

ولم يصدر أي إعلان عن الوفد الأمريكي في نهاية الزيارة التي بدأت رسميا الجمعة، ولكن مصادر مقربة من الوفد الأمريكي قالت لوكالة الخليج 365 إنه غادر إسرائيل.

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وكانت البيت الأبيض قد أعلن أن الوفد يأتي إلى إسرائيل من أجل "التشاور والتحليل".

وفي إشارة إلى عدم التوصل الى اتفاق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الثلاثاء "تحدثت مع آفي بركوفيتش ومع السفير (الأمريكي بإسرائيل ديفيد) فريدمان، وأفراد وفدهم عن مسألة السيادة، التي نعمل على بسطها هذه الأيام، والتي سنواصل العمل على إنجازها خلال الأيام المقبلة".

وسبق لنتنياهو أن أعلن أن حكومته سوف تضم في الأول من يوليو/تموز الجاري، مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية، تقدر بنحو 30 في المائة من مساحتها، وتشمل منطقة غور الأردن، والمستوطنات الإسرائيلية الكبرى.

لكن الغموض، يحيط بموقف نتنياهو، بعد دخول الموعد الذي سبق أن حدده، (اليوم الأربعاء) وخاصة في ظل الرفض الدولي، والخلافات داخل حكومته ومع الإدارة الأمريكية حيال المسألة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.