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شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» توضح طريقة تعديل «ضريبة القيمة المضافة» في وجود خطأ في البيان الجمركي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت “الجمارك السعودية”، اليوم الأربعاء، طريقة تعديل ضريبة القيمة المضافة في حال وجود خطأ في البيان الجمركي، مع بدء تطبيق الزيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.
وأجابت الجمارك السعودية في تغريدة لها على حسابها بموقع “تويتر”، على سؤال من الأسئلة الشائعة جاء نصه: “في حالة وجود خطأ في البيان الجمركي، كيف يمكن تعديل ضريبة القيمة المضافة؟”.
وقالت الجمارك: “إنه في حال تم سداد ضريبة القيمة المضافة بالزيادة عن طريق الخطأ، فإنه يمكن خصم مبلغ الإضافة المسدد للجمارك من خلال الإقرار الضريبي للأشخاص المسجلين لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل.
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