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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مزايا لتطبيق «القيمة المضافة» على الأجهزة الذكية.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت “الهيئة العامة للزكاة والدخل”، اليوم الأربعاء، خمسة مزايا لتطبيق “القيمة المضافة” على الأجهزة الذكية، وذلك بعد بدء تطبيق الزيادة الجديدة لتكون بنسبة 15%.
وذكرت الهيئة في “إنفوجرافيك” نشرته على حسابها في “تويتر” أن أول هذه المزايا هو “التحقق من تسجيل الأفراد أو المنشآت في نظام ضريبة القيمة المضافة، وثانيها، الحصول على معلومات وافرة حول ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة”.
وأشارت إلى ثالث هذه المزايا هو تقديم بلاغ عن مخالفة طبقت في ضريبة القيمة المضافة، والتأكد من أن مبلغ ضريبة القيمة المضافة صحيح عن طريق حاسبة الضريبة، وتقديم بلاغ عن مخالفة طبقت في ضريبة القيمة المضافة، وخامس هذه المزايا هو الإبلاغ عن مخالفات التهرب الضريبي.
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