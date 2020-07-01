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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريمديسيفير لعلاج مرضى «كورونا» في مصر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، بدء استخدام عقار «ريمديسيفير» لعلاج بعض الحالات من مصابي فيروس كورونا في مصر، وفقاً لضوابط يتم تحديدها من قبل الأطباء.
ونقلت فضائية «روسيا اليوم» عن الوزيرة قولها، أمس، إنه سيتم توفير دفعات متتالية من هذا الدواء خلال المرحلة المقبلة. وكشفت أنه تم تشكيل لجنة فنية لإدارة ملف التبرعات الواردة إلى وزارة الصحة والسكان، والجهات التابعة لها، موضحة أن مهام اللجنة إدارة ملف التبرعات وتحديد أوجه الصرف بناء على الاحتياجات الفعلية.
وأضافت هالة زايد إن اللجنة ستضم عضوين ممثلين عن وزارة التنمية المحلية، للتنسيق مع المحافظات ومديريات الشؤون الصحية، لتوحيد الرؤى لتعظيم الاستفادة من أوجه الصرف، بما يحقق الاستخدام الأمثل للتبرعات وتحصيل مردودها بتقديم أفضل خدمة طبية لجميع المرضى.
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