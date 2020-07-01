هل سيوافق الروس على إصلاحات «بوتين» الدستورية؟

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يرتقب أن يوافق الروس، الأربعاء، على الإصلاحات الدستورية الواسعة التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم الأخير من الاستفتاء الذي بدأ في 25 يونيو/ حزيران الماضي، ويهدف بحسب منتقديه إلى إدامة قبضته على روسيا بعد 20 عاماً من السلطة.
وكان الاستفتاء مقرراً أساساً في 22 إبريل/نيسان الماضي، لكن تم إرجاؤه بسبب جائحة كوفيد-19، وبهدف تجنب الازدحام الشديد في مراكز الاقتراع دون تقويض الإقبال، امتدت عملية الاقتراع من 25 يونيو/حزيران الماضي، إلى 1 يوليو/تموز الجاري، ومن المتوقع أن تصدر النتائج الأولية بعد وقت قصير من الساعة 6.00 مساءً بتوقيت جرينتش، الأربعاء، وليس هناك شك في النتيجة، فقد تمت الموافقة على الإصلاحات من قبل السلطة التشريعية في بداية العام والنص الجديد للدستور معروض للبيع في المكتبات.
وتوجه الرئيس فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إلى 110 ملايين ناخب داعياً إياهم للمشاركة في الاستفتاء على تعديلات دستورية من أجل ضمان «أمن واستقرار وازدهار» بلد يفخر بإعادة بنائه بعد الفوضى التي تلت سقوط الاتحاد السوفييتي، وأضاف في كلمة تلفزيونية مقتضبة عشية انتهاء الاستفتاء الذي استمر أسبوعاً: إن سيادة روسيا تعتمد على إحساسنا بالمسؤولية، لكن الرئيس الروسي لم يشر إلى التعديل الأكثر أهمية والذي يسمح له بالبقاء في الكرملين حتى العام 2036 بعد انتهاء ولايته الحالية ومدتها ست سنوات، في 2024، وفي يونيو/حزيران الماضي، واعتبر «بوتين» أن هذا التعديل ضروري حتى لا تضيع البلاد في البحث عن خلفاء محتملين.
ومن أبرز التعديلات الدستورية التي صوت عليها الروس في الاستفتاء، بخلاف بقاء بوتين في الرئاسة حتى عام 2036، تعزيز دور الرئيس، في أن يكون له الحق في حل البرلمان إذا رفض الأخير تعيين وزير أو نائب وزير ثلاث مرات متتالية، في حين أن هذا الاحتمال يقتصر حالياً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ويعود قرار اختيار رئيس الوزراء إلى النواب وليس الرئيس، لكن هذا الأخير باستطاعته إقالة أي عضو في مجلس الوزراء.
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