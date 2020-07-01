سوق «نايف».. من 47 رخصة عام 1963 إلى أكثر من 12 ألفاً اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي»، أن منطقة «نايف» تحتضن 12,478 رخصة فاعلة، ويستحوذ النشاط التجاري على النسبة الأكبر منها، حيث يبلغ عدد الرخص المصنفة ضمن الفئة التجارية 10,702 رخصة بنسبة 86% من إجمالي الرخص، تليها الرخص المهنية بـواقع 1,578 رخصة، ثم السياحية والصناعية.

ووفقاً للتقرير، لا تزال أكثر الشركات تعمل في منطقة «نايف» منذ عام 1963، أي ما يقارب 57 عاماً من إصدار الرخصة. وأشار التقرير أنه تم إصدار 49 رخصة خلال عام 1963 فقط، وما زالت الشركات تعمل حتى الآن في أنشطة مختلفة أبرزها المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة، تجارة المواد الغذائية والمشروبات، تجارة شرائح الهاتف الإلكترونية، تجارة عامة، تجارة الأدوات والأواني المنزلية، تجارة التحف الفنية، تجارة الساعات وقطع غيارها، تجارة العطور ومستحضرات التجميل، تجارة الملابس الجاهزة، تجارة حقائب اليد والمنتجات الجلدية، أعمال الأصباغ والدهانات؛ وأعمال تبليط الأرضيات والحوائط.

وتؤكد الأرقام اهتمام رجال الأعمال بمنطقة «نايف» لكونها الأكثر جذباً لهم، لما توفره من موقع استراتيجي قريب من المطار، والموانئ، والمراكز التجارية الكبرى. كما تعد المنطقة وجهة مهمة لتجارة التجزئة في دبي، ومقصداً سياحياً رائداً مع انتشار أسواقها التقليدية، والمناطق الأثرية والتراثية التي تقع في نطاقها.

وفي ظل الحكومة الرشيدة وتوجهها نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وفتح المجالات والأنشطة أمام رجال الأعمال داخلياً، وخارجياً، تسعى اقتصادية دبي إلى تعزيز بيئة اقتصادية جاذبة لرجال الأعمال من خلال تطوير خدمات إصدار وتجديد الرخص التجارية، وخدمات قطاع الترخيص التجاري، بما يسهم في عملية بدء الأعمال وتأسيس الشركات التي ترغب في العمل والانطلاق من إمارة دبي.

ويعمل قطاع التسجيل والترخيص التجاري باستمرار على جعل عملية تسجيل الشركات الجديدة وإصدار الرخص التجارية سهلة، وسريعة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنافسية دبي عالمياً باعتبارها المنصة المثالية للتوسع واستدامة الشركات الإقليمية، والعالمية. وتماشياً مع رؤية «اقتصادية دبي» لمساعدة أصحاب الشركات في إطلاق وتوسيع أعمالهم من دون الحاجة إلى عمليات وإجراءات مطولة، أصبح انطلاق الشركات في دبي أسرع وأسهل من أي وقت مضى.

وحسب التقرير، وصل إجمالي عدد رجال وسيدات الأعمال في منطقة «نايف» إلى 49,718، منهم 45,161 رجل أعمال، و4,557 سيدة أعمال.

وفي ما يتعلق بالشكل القانوني للرخص العاملة في «نايف»، تأتي رخص المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة أولاً بـ 9,734 رخصة، تليها المؤسسات الفردية بـ 2,043 رخصة. وتضم الأشكال القانونية أيضاً أعمالاً مدنية، شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)؛ فرعاً لشركة مقرها في إمارة أخرى؛ تضامنية؛ فرع شركة/ مؤسسة مقرها منطقة حرة؛ فرع شركة خليجية؛ فرع شركة أجنبية؛ مساهمة عامة؛ توصية بسيطة؛ ومكتب ارتباط حكومي.

وتواصل «اقتصادية دبي» جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وخلق بيئة تنافسية صحية وآمنة، عبر تطوير الأطر الملائمة، وتطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل لديها، ومواكبة كل جديد لتلبية متطلبات رجال الأعمال للارتقاء بأداء مختلف القطاعات الحيوية وتعزيز مكانة الدولة كوجهة مفضلة لمزاولة الأعمال، وترسيخها على قائمة أهم المراكز التجارية والاقتصادية العالمية، والإقليمية، بالتعاون المستمر مع جميع الجهات الاتحادية، والمحلية، والشراكة مع القطاع الخاص.

ويعتبر سوق نايف من أقدم الأسواق في دبي، فهو يحتوي على العديد من المتاجر التي تقدّر بنحو مئة متجر، وتحتوي المتاجر على جميع أنواع الأقمشة، والبضائع والمنتجات الجلدية، وكلّ ما يتعلّق بالتكنولوجيا والإلكترونيات، وجميع أنواع الهدايا التذكارية، وغيرها الكثير من البضائع المتنوعة التي تلبي متطلبات جميع شرائح المجتمع.