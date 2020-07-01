متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كورونا .. بورصة عالمية تتأرجح ما بين الارتفاع والانخفاض

تباينت أرقام الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، ما بين ارتفاع وانخفاض، وباتت تشبه البورصات العالمية في تأرجحها اليومي تبعاً للأوضاع الصحية والاقتصادية في العالم التي خلفتها تداعيات هذه الجائحة، وما تبعها من أضرار اقتصادية كبيرة طالت العالم بأسره.

ففي الولايات المتحدة الأمريكية عاودت الحصيلة اليوميّة لضحايا الفيروس للارتفاع، إذ سجّلت البلاد 1.199 وفاةً وأكثر من 47 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الثلاثاء.

وكانت الحصيلة اليوميّة للوفيات جرّاء الفيروس في الولايات المتّحدة تتراجع، وهي لم تكُن تتخطّى، مُنذ العاشر من يونيو/حزيران الماضي، عتبة الألف حالة وفاة، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا الوباء في الولايات المتحدة إلى 127.322 وفاة، كما سُجّلت في البلاد أكثر من 47 ألف إصابة جديدة الثلاثاء، في أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بالبلاد مُنذ بداية الجائحة.

وأصبحت ولايات كاليفورنيا وتكساس وأريزونا بؤراً جديدة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، حيث سجلت ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات، من جهته أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن «غضب متزايد» حيال الصين، في ضوء الخسائر الفادحة التي تُخلّفها جائحة كوفيد-19 في العالم عموماً وفي بلاده خصوصاً.

وأعادت السلطات الأمريكيّة فرض تدابير إغلاق في أنحاء عدّة من البلاد، في محاولة للحدّ من الازدياد الكبير في أعداد الإصابات بالفيروس.

روسيا

وفي روسيا، سجلت اليوم الأربعاء، 6556 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 654405.

وقال مركز إدارة أزمة كورونا في البلاد، إن 216 شخصاً توفوا جراء الإصابة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات المسجلة رسمياً إلى 9536.

البرازيل

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وأظهرت بيانات وزارة الصحة في البرازيل، أن البلاد سجلت 1280 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19، الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض إلى 59594.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا بواقع 33846، ليبلغ مليوناً و402041 إصابة، لتصبح البرازيل ثاني أكثر دول العالم تضرراً بالجائحة بعد الولايات المتحدة.

ألمانيا

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 466، ليصل إلى 194725 حالة.

وأضافت البيانات أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد ارتفع بواقع 12 حالة ليبلغ 8985.

الصين

أما في الصين، فقد أعلنت لجنة الصحة الوطنية، الأربعاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 30 يونيو /حزيران الماضي، انخفاضاً من 19 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان، أن الإصابات الجديدة كلها في العاصمة بكين التي كانت قد أعلنت عن سبع إصابات جديدة يوم 29 يونيو/ حزيران الماضي، ولم تُسجل أي وفيات جديدة، وسجل البر الرئيسي الصيني أيضاً ثلاث حالات إصابة لم تظهر عليها أعراض بعد تسجيل أربع حالات دون أعراض في اليوم السابق.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 83534 في المجمل حتى 30 يونيو/حزيران الماضي، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن المرض الذي يسببه الفيروس 4634 حالة.