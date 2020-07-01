وزير خارجية الاحتلال: من غير المرجح تنفيذ خطة الضم «اليوم»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استبعد وزير الخارجية «الإسرائيلي»، جابي أشكنازي، صدور إعلان بشأن الضم المقترح لأراض في الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء، وهو التاريخ الذي حددته حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لبدء مناقشة هذه الخطوة.

وقال أشكنازي، المنتمي لحزب أزرق أبيض، شريك حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في الائتلاف الحاكم، لراديو جيش الاحتلال: يبدو لي أن من غير المرجح أن هذا سيحدث اليوم، مضيفاً: أتصور أنه لن يكون هناك شيء اليوم، فيما يتعلق بتمديد السيادة «الإسرائيلية».

وفي إشارة إلى وجود خلافات داخل الائتلاف بخصوص توقيت أي خطوة أحادية للضم، قال أشكنازي رداً على أسئلة من راديو «إسرائيل»، إن هذه الأسئلة يجب أن توجه لنتنياهو. من جهته قال رئيس الوزراء، بعد اجتماع مع مبعوثين أمريكيين، الثلاثاء، لمناقشة الضم في إطار خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، إن هذه المحادثات ستستمر لعدة أيام، في استبعاد آخر لموعد الأول من يوليو / تموز الجاري، ويعارض الفلسطينيون الضم بشدة، كما تعارضه بعض القوى العالمية.