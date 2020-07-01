الصين: لن نسمح بالتدخل الخارجي في هونج كونج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حثت الصين الدول الأجنبية، الأربعاء، على الكف عن التدخل في شؤون هونج كونج، رداً على انتقادات من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وآخرين، بشأن قانون الأمن القومي الجديد الذي أقرته للمدينة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، إنه يتعين على الدول الأجنبية النظر إلى الوضع في هونج كونج بموضوعية، وإن بكين لن تسمح بالتدخل الخارجي في شؤونها.

من جهة أخرى، أعلنت شرطة هونج كونج، الأربعاء، أنها اعتقلت رجلاً كان يحمل «علم استقلال» هونج كونج، ليصبح أول شخص يتم توقيفه بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي أقرته بكين للمدينة.

وكتبت الشرطة على «تويتر» إلى جانب صورة الرجل والعلم: لقد اعتقل رجل لأنه حمل علم استقلال هونج كونج، بما ينتهك قانون الأمن القومي الجديد، مضيفة: هذا أول توقيف يتم مُنذ دخول القانون حيز التنفيذ.

ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ، الثلاثاء، بعد إقراره من قبل البرلمان الوطني الصيني، ويأتي بعد سنة على التظاهرات الضخمة في المستعمرة البريطانية السابقة ضد نفوذ الحكومة المركزية، ووقّع الرئيس الصيني شي جين بينج، الثلاثاء، القانون الذي يتيح قمع أربعة أنواع من الجريمة ضد أمن الدولة: النشاطات التخريبية، والانفصال، والإرهاب، والتآمر مع قوى أجنبية.