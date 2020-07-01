عزل 300 ألف شخص في ملبورن الأسترالية بعد زيادة حالات «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت السلطات في أستراليا، فرض إجراءات العزل العام على أكثر من 300 ألف شخص في ضواحي شمال ملبورن لمدة شهر، اعتباراً من، الأربعاء، لاحتواء خطر تفشي العدوى بعد أسبوعين من زيادة ثنائية الأرقام لحالات الإصابة بفيروس كورونا في فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان في أستراليا.

وكان أداء أستراليا أفضل من الكثير من البلدان في التعامل مع الجائحة، حيث سجلت نحو 7920 حالة إصابة، و 104 وفيات، وأقل من 400 حالة نشطة، لكن القفزة الأخيرة أثارت المخاوف من موجة ثانية من مرض (كوفيد-19) الناجم عن الفيروس، وهي المخاوف نفسها التي تم التعبير عنها في دول أخرى، واعتباراً من منتصف الليل، ستعود أكثر من 30 ضاحية في ثاني أكبر المدن الأسترالية إلى المرحلة الثالثة من القيود الرامية للحد من الوباء.

وسيتعين على السكان التزام منازلهم، باستثناء التسوق لشراء المواد الغذائية، والمواعيد الصحية، والعمل والعناية بآخرين، وممارسة الرياضة. من جهتها، قالت السلطات، إن القيود ستصاحبها حملة فحوص تأمل السلطات في أن تمتد إلى نصف سكان المنطقة المتضررة التي سيتم تسيير دوريات على حدودها.

وتأتي هذه الإجراءات مع تخفيف القيود عبر بقية ولاية فيكتوريا، مع إعادة افتتاح المطاعم وصالات الألعاب الرياضية، ودور السينما في الأسابيع الأخيرة، وسجلت فيكتوريا 73 إصابة جديدة، الثلاثاء، بعد إجراء 20682 اختباراً، مقابل زيادة بواقع 75 حالة، الاثنين، فيما حذر رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، دانييل آندروز، الأربعاء، من أن عودة القيود الأوسع عبر المدينة لا تزال محتملة.