البحرين تنقذ شركة سيارات عالمية من الإفلاس

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، حصلت شركة "ماكلارين" على القرض من بنك البحرين الوطني، الذي يمتلك مع شركة "ممتلكات" البحرينية، صانعة السيارات البريطانية بالكامل تقريبًا.
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وأعلنت "ماكلارين" في تقريرها السنوي: "لقد تم تقديم هذا القرض بدعم من مجموعة المساهمين الحاليين". بعدما أعلنت في وقت سابق أن السيولة النقدية لديها قد تنفد بحلول منتصف يوليو/ تموز.
وكانت الشركة قد خططت في الأصل لجمع أموال الطوارئ من خلال رهن مقرها ومجموعة سيارات تاريخية، لكن الخطة واجهت معارضة من قبل مجموعة من الدائنين.
يمتلك صندوق الثروة السيادي البحريني "شركة ممتلكات القابضة" 62.6% من شركة "ماكلارين"، فيما يستحوذ بنك البحرين الوطني على 44.2%.
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